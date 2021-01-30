Приветствую Вас в моём Блоге! Меня зовут Михаил Волошин, и на этой страничке я расскажу немного о себе.
Живу в России, в Крыму, в Феодосии, имею высшее образование в сфере экономики и интернет-маркетинга. В данный момент занимаюсь продвижением сайтов малого бизнеса в Яндексе и Гугле!
Специализируюсь именно на городских проектах, осуществляющих свой бизнес в рамках своего города.
На странице “Мои услуги”, я четко описываю, что именно делаю и
каким образом.
Обращайтесь ко мне, и я выведу Ваш сайт в ТОП!
Внимание! По любым вопросам обращайтесь по указанным контактам, или воспользуйтесь формой обратной связи! Я обязательно отвечу в рабочие часы, с 9:00 до 19:00 по московскому времени
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Я не передаю данные 3-им лицам. Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных