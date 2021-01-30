Приветствую Вас в моём Блоге! Меня зовут Михаил Волошин, и на этой страничке я расскажу немного о себе.

Живу в России, в Крыму, в Феодосии, имею высшее образование в сфере экономики и интернет-маркетинга. В данный момент занимаюсь продвижением сайтов малого бизнеса в Яндексе и Гугле!